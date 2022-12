„Koukáme hlavně na to, aby se budovala vnitřní síla týmu, aby si kluci na ledě víc a víc pomáhali, přitom hráli dobře do systému. Individuálně toho příliš nezmůžeme," nastínil kouč.

Jedním z klíčových momentů zápasu byla podle něj trenérská výzva na ofsajd, při níž Češi v patnácté minutě uspěli, díky čemuž kanadský gól na 2:0 neplatil. „Riskli jsme to na základě doporučení lidí z realizačního týmu. Kdyby challenge nevyšla, zápas by se nejspíš vyvíjel jinak. Prohrávali bychom 0:2 a navíc bychom hráli oslabení," dobře věděl Rulík.

Mužstvu na ledě hodně pomohl i David Jiříček, jenž přitom stihl kvůli zatoulané výstroji při složitém cestování jen předzápasové rozbruslení. „Říkal jsem mu od začátku, že hokejové věci dorazí včas, ale spíš jsem v to věřil. Nakonec je jen pár desítek minut před utkáním dostal do ruky, přičemž Davidova zkušenost se zámořským hokejem byla znát."

Už v noci na středu hraje česká dvacítka další utkání proti Rakušanům, kteří začali šampionát debaklem 0:11 se Švédy. „Hrát hned druhý den po takovém úspěchu je vždycky ošemetné, ale snažíme se držet kluky při zemi a děláme všechno pro to, abychom byli co nejlépe připraveni. S naší mentalitou by hlava v oblacích byla to nejhorší, co by mohlo přijít," naznačil Rulík.