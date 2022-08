Bídná střelba i náznaky světlých zítřků. Co vše Edmonton prozradil o českém hokeji

Hokejová reprezentace do 20 let se ze světového šampionátu z Edmontonu vrací se čtvrtým místem. Je to úspěch, či po zázraku ze čtvrtfinále proti Spojeným státu zklamání? I to v podcastu Sport.cz Za mantinelem rozebírají hokejoví reportéři Martin Kézr a Robert Sára. A zamýšlejí se i nad tím, co mladíkům hlavně chybělo, aby po 17 letech na prestižním turnaji získali medaili.

Upoutávka k podcastu Za mantinelem. Bídná střelba i náznaky světlých zítřků. Co vše Edmonton prozradil o českém hokeji?

Reklama