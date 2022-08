Kapitán české dvacítky Myšák se dostal do All Star týmu mistrovství světa

Útočník Jan Myšák se dostal do All Star týmu mistrovství světa hokejistů do 20 let v Edmontonu. V nejlepší sestavě podle akreditovaných novinářů je prvním českým hráčem od šampionátu v roce 2018, kdy byl v All Star týmu jiný útočník Filip Zadina.

Foto: JASON FRANSON, ČTK/AP Česká radost. David Jiříček (5), Jan Myšák (19) a Jiří Kulich (25) oslavují gól do sítě USA během čtvrtfinále MS dvacítek.Foto : JASON FRANSON, ČTK/AP

