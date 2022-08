Nebylo divu. Soupeř vyhrál ve skupině všechna čtyři utkání se skóre 22:4, naopak Češi pouze jedno a na závěr dopustili historickou ostudu v podobě prohry s Lotyšskem. „Myslím, že jsme se z toho hodně poučili. Vyříkali jsme si po tom utkání spoustu věcí, semklo nás to. Mluvil jsem v kabině i o tom Naganu, četl jsem to v knížce," uvedl pro hokej.cz Myšák.

„Před třemi dny jsme dostali lekci, že podceňovaný soupeř prostě chtěl urvat zápas víc než my. Proti Američanům jsme se pokusili o totéž, proto jsme vyhráli. Nejdůležitější bylo, že jsme od probuzení měli všichni společně víru, že zápas vyhrajeme a zvládli jsme to. Drželi jsme se plánu, blokovali střely a šli hladově za pukem, to byla cesta k úspěchu. Všichni vydali maximum a mělo to vítězný konec," líčil na webu iihf.com.