„Potvrdilo se to, co jsme věděli. Na takový tým nestačíme bruslařsky ani v osobních soubojích. I v kontrole kotouče v rychlosti jsou na jiném levelu než my. A to si myslím, že nehráli na maximum, ale na takových 60 70 procent. To je realita," hodnotil závěrečný zápas turnaje, na němž se představil také český výběr do 19 let, Rulík.

„Máme tady dva týmy, budeme ty kluky sledovat. Pomohlo nám to, abychom se rozhodli, s jakou nominací půjdeme na mistrovství světa. Z tohoto pohledu to bylo hodně přínosné. Se Švédy jsme si to neměli nechat utéct na 0:4, dostali jsme dva zbytečné góly, pak jsme to doháněli, ale výkon nebyl špatný. S finskou devatenáctkou už to bylo horší, neměli jsme jiskru, pohyb. A dvacítka Finska byla lepší fyzicky i hokejově. Výsledek je takový, že když jsme v zápasovém zatížení, tak to neubruslíme. A pak světové úrovni a top mužstvu, co tady Finové měli, nestačíme," popisoval hlavní trenér české reprezentace do 20 let.

Na výkonu evropského výběru našel i dobré věci. „Určitě gólman (Daniel Král z Liberce) a úplně špatná nebyla ani hra v oslabení, byť jsme s Finy jeden gól dostali. Pár kluků se nejeví vůbec špatně. Dva zápasy jsme prohráli, ale hlavním cílem bylo kluky vidět v zápase, v akci, ve vytížení. Mistrovství světa není o ničem jiném – hodně zápasů v krátkém sledu. Tam je potřeba mít hráče, kteří to hlavně zvládnou po fyzické stránce," poukázal.

Byť v Ostravě hrálo několik stabilních hráčů tohoto výběru, největší opory působí v zámoří. „Nějaký nástřel, koho odsud vezmeme máme, ale první se to dozvědí hráči. Samozřejmě většina té kvality je v zámoří. Tady máme čtyři hráče, kteří hrají pravidelně extraligu, to je Šalé (Brno), Ticháček (Kladno), Menšík (Olomouc) a Adam Dvořák (Plzeň)," nastínil Rulík.

Zatímco 19letí Matouš Menšík a kapitán týmu Jiří Ticháček si už na dvacítkovém mistrovství letos v létě zahráli, pro 18letého Adama Dvořáka a ještě o rok mladšího Eduarda Šalého by pozvánka na turnaj v kanadském Halifaxu ((26. prosince 2022–8. ledna 2023) byla určitě milým překvapením. „Myslím, že to zvládli a neodehráli v Ostravě vůbec špatný turnaj. Oba hrají extraligu, jsou zvyklí na těžké zápasy, i když tam nemají asi takové vytížení jako měli tady," hodnotil výkony nejmladších hráčů dvacítky Rulík.