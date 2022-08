„Soupeř dal bohužel víc gólů než my. Bylo očividné, že jsme na ně měli, ale nezvládli jsme to v koncovce," citovala ČTK kapitána Jana Myšáka, jenž bezprostředně po skončení utkání seděl na střídačce s tak smutným výrazem v obličeji, až ho přišel utěšit sám kouč.

„Je to hokej a ten se hraje na vítězství. Toho jsme nedosáhli. Hráči ale udělali všechno, co bylo v jejich momentálních silách. Nepovedlo se nám to výsledkově, výkon ovšem za mě nebyl špatný," prohlásil Rulík.

Foto: JASON FRANSON, ČTK/AP Česká reprezentace v souboji o bronz proti Švédům na MS do 20 letFoto : JASON FRANSON, ČTK/AP

„O to víc porážka mrzí, mohli jsme ty medaile mít na krku my. Švédům zachytal výborně gólman, bylo tam i pár tyček," doplnil se slzami v očích Myšák, jenž se stejně jako brankář soupeře Wallstedt dostal i do All Star šampionátu.

„Rozumím tomu smutku v kabině, ti kluci fakt medaili děsně chtěli. Mluvili jsme k nim jako trenéři po zápase v tom duchu, že bez proher nemůže být velkých vítězství a chtěli jsme, aby to přijali se vztyčenou hlavou. A také, aby je to motivovalo do práce, do píle v trénink," uvedl Rulík pro hokej.cz.

„Slíbil jsem spoluhráči Pavlu Novákovi, jenž doma bojuje s vážnou nemocí a jinak by tady s námi v Edmontonu určitě byl, přivézt medaile. Vím, že nám držel palce a poslal i dojemný vzkaz do kabiny, u nějž jsem se málem rozbrečel. Hlavní je, aby se ale uzdravil a mohl jít zase bojovat jen na led, jako jsme to tady dělali my," říkal na webu Českého hokeje dojatý útočník Michal Gut, autor jediné české branky z duelu o bronz.

„Bohužel jsme do Švédů dlouho bušili, a když se nám konečně povedlo dát gól, tak hned za 109 vteřin zase dostali a už to bylo děsně těžké," připustil gólman Tomáš Suchánek. „Doufám, že na nás lidi u televize koukali a viděli, jak makáme. Hráli jsme srdcem, miluju zápasy za nároďák. Snažme se to celé brát i z té pozitivní stránky, většina z nás získala cenné zkušenosti i poučení pro příští šampionát a do další kariéry," tvrdil v dalším videorozhovoru obránce David Jiříček, šestý hráč letošního draftu NHL.

Česká dvacítka má v aktuálním složení skutečně nezvyklou perspektivu. Z 25členné soupisky se hned devatenáct hráčů může objevit i na dalším mistrovství světa na přelomu roku v Halifaxu. „Věřím, že ti kluci zúročí svůj talent. Pokud budou zdraví, extrémně pracovití v tréninku a vytěžovaní i v zápase, tak jejich úroveň poroste určitě," mínil kouč, jenž byl před 22 lety u zlata české dvacítky jako Holíkův asistent.