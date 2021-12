"Definoval bych to jako velké zklamání. Především pak u hráčů ročníku 2002. Našemu ročníku zrušil covid už šampionát do 18 let, teď se to přeneslo na dvacítky." připomněl Myšák v on-line rozhovoru s novináři. "Včera jsme měli hned mítink, jakmile se o tom rozhodlo. Nikdo moc nemluvil, bylo to opravdu velké zklamání," řekl Myšák.

Přestože hráči byli od středy, kdy jim pozitivní test jednoho z nich nedovolil nastoupit do utkání s Finskem, izolováni na svých pokojích, měli díky manažerovi týmu Otakaru Černému o dění dobrý přehled. "Kdykoliv bylo něco nového, tak pan Černý hned přes Zoom svolal mítink a říkal nám vše, co mu říkali organizátoři. Takže jsme věděli už asi pět minut po tom zrušení, že šampionát skončil."

I přesto hráče předčasný konec turnaje zaskočil. "Čekali jsme na výsledky testů a pak najednou, že se to ruší.Těch nepříjemných zpráv bylo za ten den docela dost. Je to škoda. Věřím však, že třeba zafunguje ta varianta, že by se to odehrálo v létě. Nevím, jestli se to stane, ale pevně v to věřím. Doufáme, že ta šance přijde," přál si.

Foto: JASON FRANSON, ČTK/AP Gólman Jakub Málek v zápase předvedl třicet úspěšných zákroků.Foto : JASON FRANSON, ČTK/AP

Přes pozitivní test tým do poslední chvíle věřil, že bude hrát proti Rakousku a zajistí si postup do čtvrtfinále. "Nebáli jsme se, že nebudeme moct hrát. Snažili jsme se dostat do hlavy, že nás po testech uvolní a budeme s Rakouskem hrát. Pak to zrušili úplně. Samozřejmě tam ale možnost toho, že budeme místo zápasu s Rakušany zavření na pokoji, hrozila," připustil Myšák.

V takovém případě by se ale play off českých mladíků netýkalo. "Bavili jsme se o tom s klukama, že i taková varianta byla, ale byla by hodně nespravedlivá. Nevěřili jsme tomu, že by to organizátoři nechali zajít tak daleko. Nemyslím, že by na tohle přistoupili. Takže se to dostalo do slepé uličky a asi neměli ani jinou možnost, než to vyřešit takhle, jak to vyřešili," konstatoval Myšák.

Na šampionátu hrál i před rokem, mohl tak srovnávat obě 'bubliny' v Edmontonu. "Loni bylo jiné už jen to, že nebyli žádní diváci. Hotel byl navíc úplně zavřený. Tenhle rok tu občas někdo byl, ale nepociťovali jsme, že by to bylo nějak hrozné. My jsme se každopádně vážně snažili dělat všechno správně; co nejlépe, abychom byli v pohodě," ujistil Myšák.

Hráči si dlouho ani nemohli sdělit dojmy osobně, přímo mezi sebou. "Pořád jsme čekali na výsledky testů a byli jsme v karanténě, takže jsme nemohli z pokoje. Teď jsme dostali výsledky, že je to negativní, takže budeme moct už alespoň třeba na společný oběd. S klukama určitě pokecáme a dostaneme ze sebe i ty emoce."

Foto: JASON FRANSON, ČTK/AP Stanislav Svozil (vlevo) slaví svůj gól na 3:1 proti Kanadě.Foto : JASON FRANSON, ČTK/AP

Emoce už šly ale ven, když se s ním on-line po ukončení MS spojil kouč Karel Mlejnek. Volal mu prvnímu jakožto týmovému kapitánovi a lídrovi. "Byl to hovor, při němž šly emoce ven. Všichni jsme z toho byli zklamaní. Trenér mi poděkoval a já jsem mu hrozně vděčný za to, co mi řekl," uvedl Myšák.