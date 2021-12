Koronavirus řádí na MS dvacítek! V karanténě skončila i sborná

Na hokejovém MS hráčů do 20 let v Edmontonu a Red Deer pomalu přebírá hlavní roli koronavirus. Poté, co se ve středu kvůli pozitivnímu případu v českém týmu neodehrál duel s Finskem, skončil kontumací i další zápas dne mezi Slovenskem a Ruskem. Výhru 1:0 přiřkl direktoriát turnaje Slovákům, Rusové jsou v karanténě.

Foto: JONATHAN HAYWARD, ČTK/AP Rus Marat Chusnutdinov před švédskou brankou v utkání hokejového MS do 20 let. Foto : JONATHAN HAYWARD, ČTK/AP

