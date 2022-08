"Stejně jako v prvním zápase jsme měli (proti Finsku) problém s vyloučeními, soupeř se na nás dotáhl a šel do vedení. Byli jsme ale schopni vstřelit branku a vyrovnat, což jsou pro kluky cenné věci. Jsme rádi, že kluci mohou tyhle zápasy hrát," podotkl spolupracovník hlavního kouče Radima Rulíka a vyzdvihl pracovitost týmu a jeho semknutost. "Je důležité, že všichni v kabině jsou pozitivní. Hokej je hra chyb a je cenné, že chtějí pomoct jeden druhému. Byli bychom rádi, kdyby to pokračovalo," přál si.

"Jestli nás to nevyděsilo? Víme, jaký tým tady má Kanada. Stejně jako jaký mají Fini, Švédi nebo Amerika. Jsou to top týmy, což všichni, kteří hokej sledují, ví. Většina jejich hráčů působí v dospělém hokeji. Na druhou stranu je to pro nás obrovská motivace, abychom byli schopni se jim vyrovnat. Kluci to vnímají pozitivně, nebojí se s nimi hrát. Respekt tam ale je, zdravý respekt. Víme, že musíme hrát 60 minut," řekl Kalous.