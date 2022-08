Proti premiérovému vystoupení bylo na české straně vidět rapidní zlepšení. „Po Slovácích jsme si něco řekli. Bylo hezké, že jsme vyhráli, ale ve hře se objevovalo pár momentů, které jsme nechtěli. Výkon proti Finům jsme posunuli, byl vyzrálejší a takticky výborně zvládnutý. Všichni hráči předváděli výbornou bojovnost," těšilo kouče, podle nějž nenastávaly hluché okamžiky, v nichž by soupeř měl jasně navrch a české mladíky přehrával.

„Myslím si, že jsme Finy překvapili. Stačili jsme s nimi bruslit a nepropadali z taktiky, tohle od nás nečekali. Máme daleko mladší tým než soupeř, přesto jsme s favoritem sehráli skvělou partii. Hodnotíme to ve vší pokoře, ale chceme vidět posun a ten tam byl," uvažoval pro hokej.cz trenér.

„Zápas se pro nás vyvíjel výborně, i když Finové ukázali sílu. Když využili svou první přesilovku, na to jsme zareagovali a myslím si, že další oslabení pak byla daleko lepší," tvrdil Rulík a ocenil úlohu Jana Myšáka jako lídra. Když jsme v kabině řekli, že bude kapitán, tak následoval obrovský potlesk. Všichni ho uznávají, mají rádi a on svým výkonem strhává ostatní. Jsem rád, že tady máme takového hráče," řekl trenér.

Dvacítka musí o víkendu během 26 hodin zvládnout zápasy s Kanadou a Lotyšskem. Ty by měly potvrdit čtvrtfinálovou účast Česka a určit z jaké pozice ve skupině do něj půjde. Zatím to papírově vypadá na třetí příčku a následný souboj o semifinále s horším z duelu USA - Švédsko.