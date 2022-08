Z finského obratu jsme se neposadili na zadek a náš kapitán perfektně obstaral vyrovnání, cení si Bednář

Útočník Jan Myšák se na odloženém MS hokejistů do 20 let v kanadském Edmontonu prezentuje jako správný kapitán mužstva, na svém kontě má už dva góly a jednu asistenci. „Není to jenom o tom céčku na dresu. Cítím se jako lídr, který má povinnost táhnout mužstvo, a když mám potřebu něco říct, tak to řeknu,“ cituje ČTK jeho slova po souboji s Finy, který pomohl dovést k nájezdům.

Foto: Jason Franson, ČTK/AP Fin Kasper Simontaival před českým brankářem Janem Bednářem v utkání MS hokejistů do 20 let.Foto : Jason Franson, ČTK/AP

Článek Česká dvacítka si sice v první třetině vypracovala vedení 2:0, jenže po finském obratu se musela v závěru snažit o vyrovnání. To se povedlo právě kapitánovi, když překonal finského brankáře Meriläinena z nulového úhlu. „Každý gól se počítá. Naše filozofie je jasná, tlačíme se do brány a střílíme ze všech možných pozic," přibližuje Myšák. "Ověřili jsme si, že když budeme plnit to, co nám trenéři říkají, tak můžeme hrát s kýmkoliv. Hodně důležité bylo, jak skvěle jsme začali, a taky, že jsme z finského obratu neposadili na zadek a šli jsme si za vyrovnáním. Náš kapitán Honza Myšák to obstaral perfektně. Myslím, že i za ten urvaný bod můžeme být pyšní," tvrdí pro hokej.cz brankář Jan Bednář, jenž kryl třicet finských střel. MS hokej U20 Dvacítka se Finů nebála. Po skvělém začátku urvala alespoň bod Také Myšák oceňuje hokejový posun mladých reprezentantů oproti premiéře se Slovenskem. V dalším zápase začínajícím v poledne místního času se předvedli v daleko lepším světle, především hráli zodpovědnějíi „V každém utkání chceme být o něco lepší než v tom předchozím. Rozhodně se po duelu s Finy nemáme za co stydět. Nájezdy jsou vždycky loterie, štěstí se v nich přiklonilo k soupeři," tvrdí český hokejista draftovaný Montrealem. Bednář má pocit, že mohl i Järventieho či Simontaivala při nájezdech vychytat. „Kdybych si při prvním nájezdu dříve kleknul, nemusel puk projít mezi betony. Při tom druhém jsem zase možná šel moc brzo dolů, nechal jsem se tam trochu vykoupat," přibližuje. „Bezprostředně po zápase zavládlo v týmu trochu zklamaní, že jsme mohli vytěžit víc než bod. Až se ale vyspíme a podíváme se na video, tak si podle mě budeme moct říct, že jsme odvedli maximum," doplňuje pro ČTK další útočník Michal Gut. MS hokej U20 MS v hokeji do 20 let: Program, tabulky a průběžné výsledky

Reklama