Mladíci se v Porubě budou bít o mistrovství světa. Je to poslední šance najít hráče, uvedl trenér Kalous

Poslední turnaj před světovým šampionátem do 20 let v kanadském Halifaxu (26. prosince 2022–8. ledna 2023) absolvují v tomto týdnu v Ostravě-Porubě hokejisté bojující o nominaci do výběru Radima Rulíka. Na Turnaji pěti týmů se od středy do neděle utkají se stejně starými soupeři ze Švédska a Finska. Pětici účastníků doplňuje finský a český výběr do 19 let.

Jiří Kalous na archivním snímku

Článek „Je to poslední akce před mistrovstvím světa, na které odlétáme 13. prosince, je to tak jediná šance kluky vidět v mezinárodní konkurenci. Cílem je pečlivě adepty nominace zmapovat, abychom byli schopní sestavit konkurenceschopný tým. To je i cílem této akce. Najít kluky, kteří by se mohli zúčastnit světového šampionátu v Kanadě," uvedl po prvním společném tréninku juniorského týmu asistent reprezentačního trenéra Jiří Kalous. Do dvou reprezentačních výběrů, které se v Ostravě-Porubě představí, trenéři pozvali prakticky všechny kandidáty závěrečné nominace, kteří působí v Evropě. Většina z nich působí v Česku, do Ostravy ale přijeli také krajánci Ondřej Cubo (Lukko Rauma), Aleš Čech (Karpat Oulu), Jakub Kos (Ilves Tampere) a Šimon Marha ze švýcarského Ticino Rockets. „Je pro nás výhodou trochu, že jsme po dohodě s finskou federací mohli poskládat vlastně dva týmy – dvacítku a devatenáctku, kde mohou být i hráči ročníku 2003 – abychom se mohli podívat na více hráčů. Stejně to mají Finové," popsal Kalous. „Věřím, že se toho kluci dobře zhostí a ukáží to nejlepší, co v sobě mají," řekl Kalous a dodal, že tým, který odletí do zámoří budou trenéři uzavírat už v listopadu. Reprezentace Reprezentace už trénovala. Mašín čeká na výsledek PCR testu, kapitánem je Červenka O místo v letadle budou bojovat jak hokejisté, kteří měli na srpnovém přeloženém mistrovství světa v kanadském Edmontonu blízko k bronzové medaili, tak i úplní nováčci v reprezentaci do 20 let. „Bylo by hezké se na mistrovství světa dostat, ale moc se k tomu snažím neupínat," svěřil se 19letý útočník z Frýdku-Místku Oskar Haas. „Je to pro mě první taková velká akce, navíc to mám do Ostravy kousek, takže se těším moc," dodal Haas. Se spoluhráči v národním týmu se Haas teprve seznamuje. „Trenéři mě dali do lajny s Lukášem Pajerem a... (dlouze přemýšlí), jo s Šimonem Marhou (smích). Uvidíme. Trenéři to určitě budou ještě měnit," řekl Haas, jenž střídá prvoligový hokej s juniorskou extraligou v dresu Třince. Stejnou juniorskou soutěž, ovšem v dresu Vítkovic, hraje také 18letý útočník Matěj Přibyl. „Jsem nadšený, budou to určitě těžké zápasy proti silným soupeřům. Možná Švédi budou kvalitnější, ale nevím, ještě jsem proti nim nehrál," přiznal odchovanec uničovského hokeje. Rozpis zápasů Turnaje pěti týmů: Středa 9. listopadu 2022 18:00 Česko U19 – Švédsko U20 Čtvrtek 10. listopadu 2022 14:00 Česko U19 – Finsko U20 18:00 Česko U20 – Švédsko U20 Pátek 11. listopadu 2022 18:00 Česko U19 – Finsko U19 Sobota 12. listopadu 2022 14:00 Švédsko U20 – Finsko U20 18:00 Česko U20 – Finsko U19 Neděle 13. listopadu 2022 14:00 Finsko U19 – Švédsko U20 18:00 Česko U20 – Finsko U20 Reprezentace Posila pro Jalonena. K nároďáku přichází medailista z MS i ZOH

