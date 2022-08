Do druhého dějství sice Češi nastoupili aktivně, nicméně dvě zbytečná oslabení a proměněné kanadské přesilovky utkání definitivně zlomily. "Byly to momenty, na které jsme se přesně chystali, že nemají nastat. Byl to ale tak vyhecovaný zápas v obrovském tempu, že se ty chyby stanou. V momentě, kdy se Kanada dostala do náskoku, tak to bylo těžší a těžší," řekl Rulík.