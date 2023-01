GLOSA: Odplata proti Švýcarsku vyšla, teď je čas pomstít se i Švédům

Šok v první minutě pro všechny, ale pak už byla radost sledovat, jak čeští hokejisté i při pátém vystoupení na MS do 20 let váleli. Jak špatně čtvrtfinále začali, o to lépe a s absolutní převahou na ledě ho končili.