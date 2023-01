HOKEJ ONLINE: Rozjetí Češi zabojují o semifinále MS, v cestě je Švýcarsko

Čeští hokejisté do 20 let se dnes na mistrovství světa v Kanadě utkají ve čtvrtfinále se Švýcary. Do zápasu vstoupí v 19:30 SEČ jako vítězové základní skupiny A v Halifaxu, Švýcaři skončili v "béčku" v Monctonu čtvrtí, i když prohráli jen s Američany. Utkání můžete sledovat online na Sport.z.

Foto: Darren Calabrese, ČTK/AP Čeští hokejisté si zatím na světovém šampionátu počínají skvěleFoto : Darren Calabrese, ČTK/AP

Článek Svěřenci kouče Radima Rulíka zahájili šampionát výhrou nad obhájci titulu Kanaďany 5:2, poté deklasovali 9:0 Rakousko, prohráli 2:3 v prodloužení se Švédy a osmi brankami zasypali Němce (8:1). Vedle jejich souboje se Švýcary se dnes ve čtvrtfinále utkají Kanaďané se Slováky, Američané s Němci a v severském derby Finové se Švédy. Čeští mladíci na minulém MS před čtyřmi měsíci zůstali těsně pod stupni vítězů, na medaili čekají od roku 2005. MS hráčů do 20 let Čtvrtfinále 19:30 Česko - Švýcarsko MS hokej U20 Byl by hřích se boje o medaile bát. Dvacítka si na něj jen musí nastavit hlavu

