Ovšem scénář, který družina trenéra Radima Rulíka v Halifaxu píše, byl stejně pro většinu zúčastněných ze žánru sci-fi. „Na začátku turnaje by nás to, že půjdeme do finále, nenapadlo ani v nejhlubším snu. Takže o to je to pro ty kluky sladší," přiznal Rulík po semifinálovém dramatu se Švédy.