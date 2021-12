"Ty pocity jsou samozřejmě nepříjemné. Jsou to pocity úzkosti, pocity v letošní sezoně nedodělané práce," řekl trenér Mlejnek v online rozhovoru s novináři. Tým po zkontumování duelu s Finy věřil, že proti Rakousku už bude moct ve čtvrtek nastoupit, k čemuž potřeboval projít úspěšně dvěma testy. "Připravovali jsme se na to a těšili se na zápas, i když bychom nastoupili přímo z pokoje. Věřili jsme, že to dobře dopadne. Ale tohle je jedna dlouhá, nekonečná frustrace," přiznal Mlejnek.

Na základě vlastních poznatků ale také připustil, že před rokem na stejném místě byla opatření přísnější. "Mohu však říct, že náš tým určitě dodržoval přesně to, co jsme dodržovat měli. Tedy trasa hotel, autobus, aréna... Že ta kritéria a přísnost nebyly tak velké jako loni, to je samozřejmě jasné. Loni bylo kolem hotelu pletivo a do hotelu opravdu nikoho nepustili. Také však mohu říct, že naše patro bylo vyhrazené jen pro nás. A stejně to měli i Rakušani," ujistil Mlejnek.