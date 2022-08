Světový šampionát do 20 let v Edmontonu má na programu poslední dvě utkání. První semifinále mezi Českem a Kanadou vyznělo lépe pro severoamerický tým, který zvítězil 5:2 a postoupil do finále. Ve druhém semifinále se utkaly proti sobě sknadinávské státy - Švédsko a Finsko. Tím šťastnějším byl výběr hokejistů Suomi, kteří o svém vítězství rozhodli gólem z 26. miunty. Přesilovou hu využil Kasper Puutio, čímž poslal svůj tým do boje o zlatou medaili.