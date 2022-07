I když to není moje první zkušenost, rozhodně se na ni těším. Hlavně na spolupráci s trenérskými kolegy Jirkou Kalousem, Ondrou Pavelcem nebo Markem Židlickým. Všichni to jsou super kluci. Jsem moc rád, že Marek bude zdokonalovat naše obránce a defenzivu. Na tuhle práci je výborný typ.

Je fakt, že chystat se v červenci na mistrovství světa jsem ještě nezažil. Snažili jsme se přípravu vymyslet tak, aby měla co největší logiku a hráčům vyhovovala. Není to ale snadné.

Mně přijde, že nachystat se na sezonu mistrovstvím světa je ideální. Hráči přijdou 20. srpna do klubů rozehraní. Ale nechci je hodnotit, stejně to nezměním. Hlavní je, aby reprezentovali hokejisté, kteří mají chuť a nadšení. A chtěli se pro tým rozkrájet. Ostatní mě nezajímají.

Je skvělé, že máme Davida Jiříčka a Jiřího Kulicha v prvním kole. Samozřejmě to ještě neznamená, že budou zářit v NHL, ale určitě mají šanci se tam dostat. Celkem devět draftovaných hráčů je ale dost malé číslo. Musíme zapracovat, aby jich bylo aspoň patnáct. My jich ale už třetím rokem v řadě máme pod deset. To je špatně. Měli bychom bít na poplach.