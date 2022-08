Finsko - Česko 4:3 SN Dvacítka se Finů nebála. Po skvělém začátku urvala alespoň bod

Bod, který jim přibližuje postup do čtvrtfinále, dokázali čeští hokejisté sebrat Finům na mistrovství světa do 20 let v kanadském Edmontonu. Reprezentanti svedli s favoritem velký boj, při němž sice přišli o dvougólové vedení získané během pěti minut první třetiny, ale na třígólový obrat soupeře ještě pohotově zareagovali. Vítěze pak určily nájezdy, v nichž byl jediným českým úspěšným exekutorem právě kapitán Myšák, zatímco finský tým proměnil dva z pěti a zapsal výhru 4:3 po nájezdech.

Foto: Jason Franson, ČTK/AP Michal Gut (vlevo) a Fin Joakim Kemell.Foto : Jason Franson, ČTK/AP

