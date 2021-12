Zrušené MS by se mohlo hrát znovu. Už je tu termín i dějiště

Ve středu zrušené hokejové mistrovství světa hráčů do 20 let by mohl nahradit šampionát, který by se v letním termínu uskutečnil ve Finsku. Prezident Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Luc Tardif na tiskové konferenci v Edmontonu uvedl, že federace bude o této možnosti v příštích týdnech jednat a udělá vše, aby juniorští hokejisté o svou vrcholnou akci nepřišli.

Foto: JASON FRANSON, ČTK/AP Kanaďan Mason McTavish (vlevo) a Jiří Kulich. Ilustrační foto. Foto : JASON FRANSON, ČTK/AP

