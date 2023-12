Máte vysvětlení, co se stalo po první třetině?

Nemám, taky bych to rád věděl. Hra se nám úplně sesypala. Začali jsme hrát lehkovážně, přidržovali jsme puky. Asi jsme si mysleli, že to půjde samo, protože první třetina byla slušná. Začali jsme hrát lehkovážně a předržovali puky. Druhý obdržený gól nás nahlodal. Celkově tam byla spousta nedorazů. Nasazení na mistrovství světa si představuju trochu jinak.

To stoprocentně. Soupeř dostal křídla, byl rázem na koni. Spousta hráčů se taky kvůli oslabením nedostala na led, hra se rozkouskovala. Přitom na množství faulu apelujeme od začátku přípravy. Chtěli jsme množství vyloučení srazit třeba na dvě, místo toho jich přišlo devět. Takhle hrát nejde.

Další kaňkou je zranění obránce Adama Jiříčka, kterému soupeř v závěru druhé části nešťastně přisedl pravou nohu. Ve třetí třetině ještě zkoušel jít na led, ale poté odstoupil Jak to s ním vypadá?

Uvidíme, jak vážné to bude. Přiznám se, že jsem zatím nemluvil s ním ani doktory. Ti mi o přestávce jen řekli, že Adam půjde normálně na led. Ale očividně to nešlo. V přípravě jsme měli v defenzivě dva praváky, Vojtěch Port si zlomil prst a teď tohle. Taková je holt situace, musíme se s ní popasovat.

Obránce Tomáš Hamara o nepovedeném českém vstupu do MS dvacítekVideo : Český hokej

Gólmanu Michaelu Hrabalovi při dvou gólech dvakrát vypadl puk, inkasoval šestkrát. Nezvažoval jste v závěru poslat do branky Jakuba Vondraše?

Podle mě dnešní výsledek nebyl o brankářovi. Kluci Michaelovi nepomohli. Musel řešit spoustu brejků, které zvládl parádně. Slováci si jezdili do přečíslení, zatímco my jsme se utápěli po rozích. Tlačili jsme se do akcí kolikrát až naivně. Na střídačce jsme přitom apelovali, že chceme vidět snahu, ne odevzdaný výkon.