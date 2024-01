Úvodní desetiminutovka nám vyšla, soupeře jsme přehrávali a dostali jsme se i do vedení. Jenže pak jsme přestali hrát. Nevím, jestli jsme se báli, nebo co se stalo. Švédové do toho od druhé poloviny první třetiny kopli, začali víc bruslit a přehrávali nás. Bylo jen otázka času, kdy nám nasázejí góly. Zaslouženě vyhráli, prostě byli lepší.

Pocit to byl sice pěkný, zvlášť když jsme se dostali do vedení, Jenže potom už to s námi šlo z kopce a příjemné pocity byly pryč. Radši bych byl, kdybych gól nedal a my šli do finále.