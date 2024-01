Největší zápas mistrovství. Kanadě chceme oplatit finále v plné parádě, burcuje Čech

Hranice mezi úspěchem a neúspěchem. Čeští hokejisté ve čtvrtfinále mistrovství světa hráčů do 20 let vyzvou dnes od 14:30 favorizovanou Kanadu, které loni podlehli ve finále. Na to si pamatuje pět hráčů letošního výběru včetně obránce Aleše Čecha. „S kluky jsme se o tom bavili. Chceme jim to vrátit v plné parádě,“ usmál se 19letý bek před klíčovým duelem turnaje.

Foto: IIHF Obránce národního týmu Aleš Čech jako jeden z pěti hráčů pamatuje loňské finále s Kanadou.