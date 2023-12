Německý zázrak, finská blamáž. Média žádají odvolání trenéra

Zatím největší šok dosavadního průběhu šampionátu. Německo na mistrovství světa hokejistů do 20 let poprvé v historii porazilo Finy. Naši západní sousedé ve švédském Göteborgu vydřeli vítězství 4:3. „Je to neuvěřitelné. Nedokážu ani popsat svoje pocity. Jsem prostě jenom ohromně hrdý na celý tým. Předvedli jsme tak skvělý výkon,“ radoval se v rozhovoru pro TSN útočník Luca Hauf.

Foto: Björn Larsson Rosvall, ČTK/AP Němečtí hokejisté se radují ze skalpu Finska na MS do 20 let.