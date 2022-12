Toho samozřejmě mrzela situace z druhé třetiny, kdy Češi po gólu na 1:0 šli do oslabení, a byť ho přečkali, tak záhy po něm dostali dvě branky. "Dali jsme gól na 1:0 a místo toho, abychom zachovali chladnou hlavu, uděláme zbytečný faul a jdeme do oslabení. Šlo o úplně zbytečné vyloučení. Pak jsme, myslím, ztratili koncentraci. Švédům jsme nabídli situace k vyrovnání. A střela před druhým gólem vůbec neměla projít na branku. Bohužel se to stalo, to je hokej," litoval Rulík.