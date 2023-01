Podnikatel, který aktuálně stojí v čele východočeského celku, podle svých slov neměl problém ani s dosavadním působením Rulíka u mládežnického výběru. „Když jsme se domlouvali na kontraktu pro Pardubice, tak jsem mu říkal, že pokud se rozhodne, že to bude chtít dělat, on to v té době ještě neměl potvrzeno, tak že jsme pro, že nám to nevadí," vysvětluje v hokejovém studiu.

„Má dva asistenty a já si myslím, že to není na škodu, když chvíli je hlavní kouč pryč a vidí, jak pracují. Oni byli ve spojení, ale kluci Ríša Král a Marek Zadina si to řídili jakoby sami," nastiňuje Dědek.

Rulík k reprezentačnímu áčku? Myslím, že o tom všichni přemýšlejí. Diskuse z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

V Rulíkově angažmá na střídačce dvacítky vidí i pozitiva. „Zažije turnaj i v sezoně, to je takové play off, ne? Trenér se z toho učí dál a já si myslím, že je to dobře," říká šéf Dynama.

Kluby NHL je přehlédly, přesto čeští útočníci zářili na mistrovství dvacítek. Pasáž z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Nicméně kombinovat dvě trenérská angažmá naráz není jednoduché. „Ono je to samozřejmě i o čase, pro něj je to náročné, moc si neodpočine, když jsou repre pauzy, tak jede na turnaj. V klubu se potom vrátí povinnosti, takže musím říct, že to není jednoduché," přiznává Dědek.