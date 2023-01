Obrovitý útočník kanadského juniorského celku Gatineau Olympiques zaujal svou hrou také Milana Antoše, který turnaj sledoval z pozice spolukomentátora České televize. „Mám rád powerforwardy, mám rád hráče, který hraje po křídle, hraje rychle, dere se do brány. U Marcela jsme to viděli v jednom zápase, protáhl to z levé strany, pak z pravé strany, odolný hráč, který neupadne, jde za tím přímočaře," chválí bývalý hokejista a upozorňuje zejména na Marcelovy trefy ve čtvrtfinále se Švýcarskem, v němž vstřelil dvě branky a navrch asistoval u trefy Hausera.

„Výborná střela," říká bez váhání Antoš, když se zmíní odchovanec Českého Těšína, který přes Havířov zamířil do Mladé Boleslavi, v jejímž dresu ještě stihl naskočit do 13 extraligových klání. „Myslím, že i pohyb a výběr místa skvělý, rána zápěstím..." vyjmenovává přednosti expert České televize.

„Ti kluci mají šanci, ale je to o tom, kam se dostanou, do jakého týmu, jestli je budou draftovat a jakou dostanou příležitost, protože takových hráčů má Kanada hodně, to nebudeme říkat, že to jsou výjimeční hráči," míní Antoš. „Je to o té pracovitosti v příštích dvou třech letech, aby se prosadili, aby ukázali, co v nich je," dodává.