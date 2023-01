„Pro mě je těch silných momentů z turnaje několik. Hned tím prvním byla úvodní výhra nad Kanadou, která mužstvo neskutečně nastartovala. Z paměti mi nikdy nevymizí ani to, jak jsme překlopili semifinále se Švédy a veliký dojem zůstal i z třetí třetiny finále s Kanadou, kdy jsme se až neskutečně vrátili do zápasu, najednou to viselo na vlásku a mohli jsme ještě utrhnout zlato pro sebe," přiznal Rulík, podle nějž se v týmu během šampionátu utvořila úžasná vnitřní chemie.