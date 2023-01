Brabence sledoval už v době, kdy hrál v Česku. Zkoušel štěstí v Brně, Litoměřicích, ale nebyl to ono. „Nebyl vůbec výrazný, nehrál s pukem. Snažil se, ale nebylo to ono," vzpomíná Antoš. „Teď si vezme puk a dvakrát objede hřiště, nedá to zadarmo," vidí znatelné rozdíly ve hře českého mladíka.

„Je to úplně jiný hráč než tady. Dostane příležitost, ale na to, aby se v zámoří prosadil, tak bude čas dva, tři roky. Když se to obecně klukům nepovede, musí myslet na to, že roste dav dalších hráčů, co budou mít stejný cíl. Je na každém, aby když dostane šanci, tak ji chytil a využil. To bude zásadní," dodává.