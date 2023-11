Strach o oporu pro MS dvacítek. To nevypadá dobře, bojí se kouč

Už jen něco málo přes měsíc zbývá do startu mistrovství světa hokejistů do 20 let, na němž čeští hokejisté budou obhajovat stříbro. V pořádajícím Švédsku, které mimochodem Češi na posledním šampionátu vyřadili ve strhujícím semifinále, ale s obavami sledují zdravotní stav jedné z předpokládaných opor svého týmu Calleho Odeliuse.

Foto: Profimedia.cz Švédský obránce Calle Odelius (vpravo) se snaží zastavit českého hokejistu Matouše Menšíka v utkání MS do 20 let. Start opory Švédů na blížícím se šampionátu je v ohrožení.

Článek Devatenáctiletý zadák Djurgardenu, jehož draftoval New York Islanders, nedohrál středeční zápas druhé nejvyšší švédské soutěže Allsvenskan s Karlskogou. Po tvrdém nárazu na mantinel opouštěl led s podporou dvou členů realizačního týmu, aniž by stoupal na pravou nohu. „Viděl jsem, že to s ním není dobré. Nevím ale přesně, co mu je. Neměl jsem ještě čas si pořádně promluvit s doktory,“ komentoval po utkání stav svého svěřence pro tamní média kouč Djurgardenu Michael Holmqvist. Inga roliga bilder för Djurgården när JVM-aktuelle backen Calle Odelius leds ut från matchen mot BIK Karlskoga med misstänkt knäskada. #twittpuck #difhockey pic.twitter.com/EusOWRzbz2 — HockeyNews.se (@HockeynewsSe) November 22, 2023 Odelius v polovině domácího zápasu zajel za vlastní bránu a v momentě, kdy rozehrával puk, ho tvrdým hitem poslal k mantinelu Viktor Lennartsson. Mladík narazil do hrazení a při pádu si poranil pravou nohu. Následně ležel na ledě a svíjel se v bolestech. Pro Švédy jde v tomto směru v krátké době už druhou podobnou ránu. Noah Östlund z Vaxjö, jenž stejně jako Odelius nastoupil už i na posledním mistrovství dvacítek a figuruje i v plánech trenérů pro nadcházející šampionát, utrpěl v sobotu otřes mozku. MS do 20 let se hraje od 26. prosince do 5. ledna. MS hokej U20 Češi v roli obhájců stříbra. Vše o mistrovství světa hokejistů do 20 let 2024