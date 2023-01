Oba si nenechali ujít ani jeden zápas pokračovatele rodinné sportovní tradice a tažení českého týmu v Halifaxu na dálku hodně prožívali.

„Kluci si za celý turnaj zaslouží velkou pochvalu. Sahali po zlatu, ale Kanada byla o chloupeček lepší. Kdyby se hrálo o minutu déle v základní hrací době, tak to možná uhráli, měli tam na konci ošemetné situace. Ale na možná se nehraje. Rozhodla jedna malá chybka a Kanaďané to přečíslení sehráli dobře," prohlásil smířeně bývalý hokejista, který si v extralize odkroutil 13 sezon.

Kamil Brabenec mladší na archivním snímku na střídačce brněnské Komety.

„Nejhorší je, když skončíte druzí, nebo čtvrtí, protože nevyhrajete ten poslední zápas na mistrovství," dodal z vlastní zkušenosti Brabenec senior, trojnásobný medailista z basketbalových ME.

Před šampionátem přitom ani jeden velkým optimismem neoplývali. „To je pravda, ale kladl jsem důraz na první zápas. A všechno se odvíjelo od toho, že kluci porazili na úvod Kanadu. Je to v hlavách," tvrdil bývalý fantom palubovek.

„Já si nedovolil tipovat," pravil jeho syn. „Ale kluky jsem znal od šestnáctky, navíc tam byli čtyři z Brna a strašně jsem jim přál. Viděl jsem, že neustupují od svého stylu, pořád skvěle bruslili. A taky byl výborně složený tým. Dvě tvůrčí lajny, dvě, co dokážou přitvrdit. To už jsem si říkal, že by medaile mohla vyjít. Asi nejvíc nervózní jsem byl před semifinále. Kdyby prohráli, tak se ty předchozí výsledky negují."

Během MS byli všichni Brabencové v čilém kontaktu. „Volali jsme si po každém zápase. Po finále jsem Kubovi jen napsal, co jsem cítil. On mi hned poslal fotku s medailí. Chtěl jsem, aby si to prožil s klukama," řekl táta stříbrného hokejisty.

Brabenec měl na turnaji bilanci bod na zápas (1+6), jako centr druhé formace patřil k oporám. „Není to takový střelec jako Kulich, ale spíš dříč. Maká do obrany i do útoku. Má dlouhé ruce a předvídavost. V hlavě už to má srovnané, takže ví, co soupeř udělá. Kubova lajna (se Szturcem a Chmelařem) se i hodně prosazovala. Dost hráli s obrannou dvojicí Špaček, Svozil a padaly jim tam góly," vypočítával Brabencův dědeček.

Basketbalová legenda Kamil Brabenec.

„V každém zápase trochu vyčníval někdo jiný, ale nedovolil bych si někoho vyzdvihnout. Někdo bourá a skáče do střel, dělá perfektně svoji práci, druhý dá gól a všichni říkají, že byl nejlepší. Ale takhle se to hodnotit nedá," doplnil Brabenec pohledem hokejisty.

Kouč reprezentační dvacítky Radim Rulík už po finále řekl, že hráči z jeho týmu přes sebou mají skvělou budoucnost. A týkat by se to mělo i českého útočníka z Charlottetown v quebecké juniorce. Však už má i podepsanou smlouvu s Vegas Golden Knights. „Příští rok by měl Kuba hrát minimálně AHL. Záleží taky, jak mu vyjde kemp, ale našlápnuto má velmi dobře," těší Brabencova tátu.