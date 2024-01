„Kluci byli úplně v šoku, když se tam Henk objevil,“ usmíval se po výhře 5:2 trenér Magnus Hävelid. „Dal nám pár rad. Hrál spoustu velkých zápasů, je to opravdová legenda. Bylo to skvělé,“ říkal kapitán Liam Öhgren.

Ještě víc paf byl z návštěvy borce, který v NHL odchytal přes 900 zápasů, gólman Hugo Hävelid. „Hodně to pro mě znamenalo. Pronesl povzbudivý proslov, ale nechtějte po mně, abych vám popisoval, co nám řekl. To si necháme pro sebe,“ prohodil brankář švédské dvacítky.