Göteborg (od našeho zpravodaje) - Za posledních pár měsíců je na něm znát ohromný progres. Povedený Hlinka Gretzky Cup v Břeclavi se stříbrem, přesun do Liberce, kde dostává výrazně víc prostoru než v Olomouci, a teď první zkušenost na šampionátu do 20 let ve Švédsku.

Po odjezdu zraněného Adama Jiříčka je jediným hráčem ročníku 2006 v týmu. Benjamínek. „Musím sbírat puky, což není ideální, ale nevadí mi to,“ usmál se. Na ledě však jeho věk znát není. Sebevědomí mu nechybí, umí zakládat puky a nebojí se hrát na hraně rizika. To potvrzoval i proti favorizovaným Američanům. „Asi můj největší zápas kariéry,“ přiznal Galvas, jenž byl na ledě i u dvou vstřelených českých gólů.

Hodně mu pomohla extraligová zkušenost v Liberci, za nějž letos odehrál devatenáct zápasů s bilancí jednoho gólu a tří asistencí. „V extralize jsou silnější hráči, tady je hokej rychlejší. Trochu jsem si zpočátku na tempo zvykal, ale teď už je to lepší,“ mínil olomoucký rodák.

Bruslení je jeho největší přednost. Díky tomu mu tolik nemusí vadit, že je se 67 kilogramy vůbec nejlehčí hráč celého mistrovství. Čas na zesílení ale stále ještě má, může se zúčastnit ještě příštích dvou juniorských šampionátů. „Snažím se být rychlejší, aby mě nikdo nestihl dohrát. Když už se to stane, musím se hlavně dobře zpevnit,“ popisoval.

Tvrdost v jeho obranném páru však nahrazuje parťák Matěj Prčík z Vítkovic. „Skvěle se doplňujeme. Hraje hodně do těla, což já naopak ne, takže mi to s ním vyhovuje,“ oceňuje Galvas. Že má z týmu košík jako jediný, vidí spíš jako přednost. „Aspoň se nebojím lehat do střel a blokuju je,“ podotkl.

Poprvé v životě strávil vánoční svátky mimo rodinu. „Radši bych je samozřejmě slavil doma, ale mistrovství má samozřejmě přednost. Je velká čest tu být. Oslavy doženeme později,“ usmál se.

Aspoň část rodiny uvidí na Silvestra. Na utkání se Švýcarskem se totiž dorazí podívat jeho starší bratr Jakub, český reprezentant a hokejista švédského Malmö, odkud je to do Göteborgu jen necelé tři hodiny. „Po zápase se snad potkáme,“ doufá o sedm let mladší Tomáš.