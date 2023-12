V nominaci dvacítky na MS nechybí Kulich a dalších pět stříbrných medailistů

V nominaci české hokejové reprezentace do 20 let nechybí největší hvězda loňského šampionátu Jiří Kulich, který si nedávno odbyl premiéru v NHL. Trenér Patrik Augusta však stále upozorňuje, že není jisté, jestli do dějiště šampionátu ve švédském Göteborgu dorazí. „Pokud nebude hrát NHL, měl by za námi přiletět a připojit se k týmu tři nebo čtyři dny před šampionátem. Ale dokud nedorazí s hokejkami a báglem, tak ho nemáme,“ usmál se kouč.

Foto: Profimedia.cz Jiří Kulich v utkání proti Švédsku.

Článek Augusta vybral do nominace tři brankáře, osm obránců a patnáct útočníků. Na soupisku může zapsat tři gólmany a dvacet hráčů do pole. Kostru týmu tvoří hned 17 hokejistů ze zámořských soutěží. Pouze šest je z Česka a další tři z jiných evropských lig. „To není dobrá vizitka našeho hokeje,“ mínil na tiskové konferenci prezident svazu Alois Hadamczik. „Každý má právo odejít do zámoří, ale byl bych radši, kdyby víc hráčů v budoucnu zůstávalo v Česku. I pro trenéry by to bylo jednodušší,“ tvrdil. Do Göteborgu včetně Kulicha přiletí celkem šest členů loňského stříbrného týmu. Konkrétně obránci Tomáš Hamara s Alešem Čechem a útočníci Eduard Šalé, Matyáš Šapovaliv a Robin Sapoušek. Reprezentace Za pozvánku jsem vždycky rád, říká Červenka o návratu do reprezentace Jelikož se mistrovství po čtyřech letech koná v Evropě, většina českých hráčů se bude muset vyrovnat s časovým posunem. Všichni vyjma Kulicha však dorazili na přípravný kemp v Příbrami během pondělí a úterý. „Přesun proběhl hladce. Jen tři ztracená zavazadla a jedno zpožděné letadlo. Měli jsme celkem štěstí,“ pochvaloval si manažer reprezentace Otakar Černý. Česká dvacítka, která bude obhajovat stříbrné medaile, odehraje základní skupinu v hale Frölundaborg s kapacitou 7600 diváků. Na úvod turnaje vyzve 26. prosince v pravé poledne Slovensko, následně ji čekají duely s Norskem, USA a Švýcarskem. Do čtvrtfinále postupují první čtyři z pětičlenné tabulky. Na rozdíl od dospělé reprezentace mladíci nastoupí na šampionátu ještě se starými dresy se lvem na prsou. „Ještě dobíhá dvouletý cyklus smlouvy s firmou Nike,“ vysvětlil pro média manažer týmu Ondřej Kalát. Nominace Brankáři: Michael Schnattinger (Bílí Tygři Liberec), Michael Hrabal (University of Massachusetts/NCAA), Jakub Vondraš (Sudbury Wolves/OHL). Obránci: Adam Jiříček (Plzeň), Aleš Čech (Mladá Boleslav), Tomáš Galvas (Bílí Tygři Liberec), Vojtěch Port (Edmonton Oil Kings/WHL), Matteo Kočí (Kamloops Blazers/WHL), Marek Alscher (Portland Winterhawks/WHL), Tomáš Cibulka (Val-d'Or Foreurs/QMJHL), Tomáš Hamara (Brantford Buldogs/OHL). Útočníci: Matěj Přibyl (Vítkovice Ridera), Matěj Maštalířský (Verva Litvínov), Adam Bareš (Pelicans Lahti/ Fin.), Sebastian Redlich (Södertälje/Švéd.), Jakub Štancl (Växjö Lakers/Švéd.), Jiří Kulich (Rochester Americans/AHL), Dominik Rymon (Everett Silvertips/WHL), Robin Sapoušek (Victoria Royals/WHL), Ondřej Becher (Prince George Cougars/WHL), Adam Židlický (Mississauga Steelheads/OHL), Šimon Šimon Slavíček (Flint Firebirds/OHL), Matyáš Šapovaliv (Saginaw Spirit/OHL), Eduard Šalé (Barrie Colts/ OHL), Jakub Hujer (Rimouski Oceanic/QMJHL), Matyáš Melovský (Baie-Comeau Drakkar,/QMJHL). Reprezentace Mládežnické vystřízlivění. Dvacítka ani osmnáctka nevyhrály jediný zápas