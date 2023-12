Za pozvánku jsem vždycky rád, říká Červenka o návratu do reprezentace

Kouč národního týmu Radim Rulík tak s Červenkou může počítat nejen pro čtvrteční duel v O2 areně proti Finům, ale také při víkendových zápasech ve Švýcarsku. Kromě zkušeného útočníka musel národní tým v byrokracii uspět také se švédským Färjestadem, který také hraje Ligu mistrů a nakonec uvolnil reprezentaci útočníka Davida Tomáška. I on bude Rulíkovi k dispozici pro všechny zápasy.

Šlo to mimo mě. Jsou daná nějaká pravidla a zřejmě se postupovalo podle nich. Já jsem zkrátka dostal pozvánku do národního týmu a vyslyšel ji. Zbytek záležel na někom jiném. Ve čtvrtek nás čeká domácí zápas, bude vyprodáno a já toho chtěl být součástí.

Těšil jsem se. V klubu nám to moc nejde, potřeboval jsem změnit prostředí.

Byl to jeden trénink, nic významného. Každý štáb má rozdílné tréninky, což je dané stylem, kterým chtějí trenéři hrát.

Třeba ani v jednom. Není to věc, kterou bych nějak řešil. To je na vedení.

Já jsem za pozvánku rád vždycky. Tenhle turnaj bude speciální, protože hrajeme doma a pak dvakrát v Curychu, kde to budu mít kousek od baráku.

Zatím jsme nenašli chemii, ačkoli charakterově máme tým dobrý. Hrajeme dobře, ale něco tomu chybí. Ale to je součást kariéry. Ne vždycky můžete být nahoře. Hledáme cesty, jak z toho ven. Není to příjemný čas, proto jsem rád, že můžu být tady a od té nepohody si odpočinout.

Upřímně nevím, ale spíš asi ne. My máme na Vánoce volno, s rodinou budeme pryč. Začátek bych určitě nestihl a nevím, zda by byl zájem, abych se připojil později.

Rád bych ho viděl, ale chápu ho. Člověk se na to musí dívat tak, aby byl život po hokejové kariéře smysluplný a mohl dělat, co chce. A jenom David ví, jak na tom je a co mu tělo dovolí.