Český národní tým využil podruhé na turnaji ve švédském Göteborgu pravidlo o nahrazení zraněného hráče na soupisce. „Robin Sapoušek hned po zápase odjel do nemocnice, kde absolvoval základní vyšetření, po kterém bylo hned jasné, že do mistrovství světa juniorů už nebude moct zasáhnout. Vše nám vzápětí potvrdil i šéflékař světového šampionátu. Samotný proces výměny hráčů na soupisce pak proběhl velice rychle,“ řekl manažer české dvacítky Otakar Černý s tím, že Maštalířského budou moct trenéři zařadit už do čtvrtfinálového duelu.