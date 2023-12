Začala se psát slovenská pohádka? Snad potkáme Čechy v bojích o medaile, doufá Repčík

Je to teprve první zápas, ale slovenští hokejisté na mistrovství světa do 20 let ukázali svůj potenciál. Ve federálním derby si smlsli na českém výběru jednoznačně 6:2. Už před šampionátem se o Slovensku psalo jako o černém koni turnaje a naši východní sousedé to potvrzují. „Super výhra. Dodá nám sebevědomí. Ale slavit můžeme jenom chvilku,“ líčil autor důležitého gólu na 2:1 Peter Repčík.

Foto: iihf.com Hokejisté Slovenska se radují z branky