Göteborg (od našeho zpravodaje) – Skvělý český comeback, smazané třígólové manko, ale do prodloužení se nešlo. Češi totiž rozhodli už v základní hrací době. Mohl za to právě Tomáš Hamara. „Věděl jsem, že u brány určitě někdo bude, tak jsem to chtěl jen hodit na dorážku. Povedlo se dát gól a jsem neskutečně šťastný,“ rozplýval se.

Ve svém posledním utkání v mládežnické reprezentaci zapsal výhru. Přitom na předchozích šampionátech vždy končil porážkou. Loni ve finále s Kanadou, o rok dříve bral s dvacítkou i osmnáctkou čtvrté místo. „Je krásné konečně vyhrát ten poslední zápas. Nejkrásnější vzpomínka nakonec. Budu ji mít v hlavě už napořád,“ líčil. „Skvělý odrazový můstek do seniorského hokeje. Tohle nás do kariéry nakopne,“ pokračoval.

Utkání pro něj bylo o to speciálnější, že ve Finsku čtyři roky působil. „Nemyslím si, že jsem někdy hrál zápas, jako byl tenhle. Byl to blázinec,“ smál se Hamara. „I za stavu 2:5 jsme si pořád věřili, i když to psychicky bylo hodně složité. Ale povzbudili jsme se a hráli jsme jako jeden tým, žádné individuality,“ chválil.

Podivné utkání prožil i náhradní gólman Jakub Vondraš. Ten šel do branky vůbec poprvé v turnaji, když už v 8. minutě po dvou gólech střídal jedničku Michaela Hrabala. „Koukal jsem na kostku a najednou mi trenér řekl, že jdu do brány. Tak jsem se sbalil a šel chytat,“ usmál se.

„Byl jsem celkem v šoku. Ale hlavu jsem měl úplně prázdnou, na nic jsem nemyslel a jen jsem se soustředil na svůj výkon,“ popisoval Vondraš. Ve druhé třetině sice inkasoval třikrát z nechytatelných střel, ale jinak co musel, to pochytal.

I on se tak zasloužil o český obrat, ačkoliv to vypadalo, že do šampionátu vůbec nezasáhne. „Nebylo to snadné, ale snažil jsem se být furt pozitivní a dělat dobrou dvojku,“ podotkl.

A pak už se věnoval oslavám. „V kabině se děje spousta věcí,“ culil se. „Zpíváme, lejeme šampáňo. Skvělý obrat, tak si bronz musíme pořádně užít,“ doplnil.