V Montrealu jsem poprvé koukal jako jelito. O Plekancově trnité cestě do NHL

Je tak známou hokejovou personou, že dobře víte, že ve snaze vytrval a onen povolávací rozkaz do Canadiens přece jen přišel. „Měl jsem trochu smůlu, že ten třetí rok byla výluka v NHL (2004/05) a tam už to bylo psychicky těžké. Už člověk chtěl nahoru, jenže nešlo to a nevědělo se, jestli NHL začne, nebo ne. Přemýšlel jsem o návratu do Evropy, ale pak – už ani nevím důvod – jsem se rozhodl zůstat. Že jsem neutekl, bylo pro mě v kariéře klíčové,“ popisoval Plekanec v pořadu Příklep.

Zároveň ale ona výluková sezona, kdy se zrušil celý ročník NHL, byla pro Plekance výbornou školou. Do AHL zamířila řada kanadských a amerických hráčů, kterým se nechtělo za hokejem přesouvat do Evropy, čímž se kvalita farmářské soutěže výrazně zvedla. „Předtím to tam byl ještě starý hokej, kdy se to mlátilo. Byly tam úplně jiné typy hráčů než dnes.“

Draft, přesun do zámoří i ony tři roky na farmě významně Plekance změnily jako člověka i jako hráče. Po výběru branců vůbec netušil, co znamená být součástí hokejového náboženství jménem Canadiens. „Nic jsem nevěděl, neměl jsem zprávy. Až když jsem poprvé přijel do města na tréninkový kemp, koukal jsem jak jelito, co se tam všechno dělá,“ říká upřímně Plekanec.

K tomu neuměl jazyk, tápal i při samotném hokeji. Jenže měl štěstí, že v Hamiltonu vyfasoval kanadského kouče Claudea Juliena, pozdějšího vítěze olympiády i Stanley Cupu s Bostonem.

Foto: Profimedia.cz Tomáš Plekanec v dresu Montrealu při svém 1000. zápase v NHL. Doprovází ho maminka i jeho dva synové.

„Naučil mě spoustu detailů, které jsem neznal. Já jsem vůbec neuměl bránit, protože u nás se hrálo s centrem dopředu a já nepřejížděl obrannou modrou čáru. Pak jsem přišel do Kanady a on se mě ptal, proč tam stojím a na co čekám. Učil mě, jak se to hraje u nich, a byla to pro mě obrovská škola. A pak ještě Doug Jarvis. To byli dva trenéři, kteří mi na začátku hodně pomohli, naučili mě celý styl, jak se tam hraje. Měl jsem velké štěstí, protože to byli trenéři pedagogové, kteří věděli, jak to naučit,“ popisuje Plekanec.