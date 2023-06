Ondra zahodil nervozitu: Být první, cítil bych se nepatřičně. Stříbro chutná jako zlato

Co si z víkendu vezmete do zbytku sezony?

Optimismus, že mě lezení zejména ve finále bavilo. Čekají mě i závody v lezení na obtížnost, kde je jen jeden pokus a celé je to trochu vážnější. Nikdy to není taková užívačka jako tohle finále před domácím publikem. Bouldering je zábavná hra, kterou rád hraji. Vím, že v něm nejsem nejkonzistnější. Když mám štěstí jako dnes, mohu být na bedně nebo vyhrát, ale také jsem vůbec nemusel postoupit z kvalifikace. A vlastně jsem tomu byl i blízko.

Zůstávám nohama na zemi a vím, co je třeba, abych měl šanci se nominovat. Musím se připravit zejména na lezení na obtížnost, kde daleko méně záleží na štěstí a více na fyzické připravenosti. Dnes jsem se ale také cítil dobře, v klíčových momentech jsem zachoval klidnou hlavu.

Můj výkon na jedničce a dvojce nebyl dobrý, na trojce jsem byl se sebou spokojený. V ten moment jsem věřil, že by to mohlo být dobré. Od začátku jsme si říkali, že poslední boulder nebude tak náročný a zřejmě ho všichni vylezeme, což se potvrdilo.

Co říkáte na podporu fanoušků, se kterými jste každý úspěch hodně oslavoval?

Stavěčsky se tolik nepovedlo, bouldery byly lehčí a je škoda, že rozhodoval právě ten jeden. Některé závody však dopadají hůře. Divácká show to byla a jsem rád, že vyhrál jeden z nejlepších. I To-hjon i třetí Mejdi Schalck byli neuvěřitelní a těší mě, že osud přisoudil zlato alespoň jednomu z nich. Na prvním místě bych se cítil asi trochu nepatřičně, na prvních dvou boulderech byli kluci jednoznačně lepší.

Dokázal jste porazit několik mladých vycházejících hvězd, mohou to brát jako určitou školu od zkušeného závodníka?

To vůbec. Před deseti lety bouldering více vypovídal o tom, jak je kdo fyzicky připraven. Teď je to kombinace samozřejmě lezeckého umu, každý má slabé a silné stránky, ale rok od roku jde stále více o štěstí. Jsou kluci, kteří nemají slabiny, přesto například Tomoa Narasaki do finále neprošel, byť bych si myslel, že semifinálový set mu bude vyhovovat.