Poprvé ve své parádní disciplíně. Pauza mi prospěla, hlásí Ondra

Do Villars se těšil. I když světový pohár objíždí již nespočet let, do tohoto švýcarského města zavítal poprvé až letos. „Ač je to zavedený závod, nikdy jsem zde nebyl, těším se na nové místo, na novou stěnu," popisuje muž, jenž se stal na začátku června hvězdou domácího SP v Praze, kdy v boulderingu nadělil českým fanouškům radost s podobě stříbrné medaile.