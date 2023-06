Svůj pokus vzdal, ale pomohl soupeři. Úžasné, vzájemný respekt, děkuje česká hvězda

Pět ze šesti lezců na prvních dvou boulderech topovalo. Mezi nimi i Flohé, jenž na každou ze čtyř částí finále chodil jako první. Třetí cesta byla pro závodníky nejtěžší. Třiadvacetiletý Němec se opakovaně pokoušel dostat alespoň do zóny, jenže neúspěšně.

„Už jsem to vzdal," říká Flohé s tím, že si při úvodním kroku opakovaně pochroumal a sedřel koleno. Jenže od stěny v tu chvíli neodešel, vzal do ruky kartáče a poslední desítky vteřin čtyřminutového limitu věnoval čištění boulderů pro dalšího závodníka v pořadí. Tím byl právě Adam Ondra.

„Úžasné. Je skvělé vidět, že si navzájem přejeme a hrajeme v duchu fair play," komentuje situaci Ondra. „Hned po dolezení jsem s Yannickem mluvil, říkal mi o tom. Děkoval jsem mu, výborně to připravil. Myslím, že atmosféra mezi námi je přejícná a udělal by to pro kohokoliv," kvituje.