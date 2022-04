Snad mě rodina na závody pustí, směje se před narozením syna Ondra

Během jara a léta se ale trojnásobný mistr světa v lezení na obtížnost vrátí i k soutěžnímu lezení. A první závod jej čeká příští týden v Praze. „Těším se, na vrcholné akci v Česku jsem nezávodil od roku 2009, kdy tu byl naposledy Světový pohár. I když na ten nemám moc dobré vzpomínky, smekla mi tehdy noha v semifinálové cestě a ve finále jsem chyběl. Evropský pohár ale není tak stresující jako MS či olympiáda, takže si ho užiju se vším všudy a doufám, že dojdu co nejdál. A věřím, že to bude i fajn zážitek pro diváky. Poleze se venku, kde je příjemná atmosféra," líčil Ondra.

Letošní sezonu nicméně bere český šampion jako odpočinkovou. „Věnuju se nejvíc tomu, co mě baví, a to je lezení na skalách. Příští sezonu už budu brát komplexně jako přípravnou na olympijské hry, budu se primárně věnovat tréninku na umělé stěně a objíždět závody SP. Navíc to bude sezona nominační. Letos na závody pojedu hlavně proto, abych nevypadl z určitého rytmu," popisoval.