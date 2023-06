SP v boulderingu v Praze překvapivě vyhrála mladičká Francouzka Bertoneová

Bertoneová sice postupovala do finále až z posledního šestého místa, ale pak se jí mimořádně dařilo. Úvodní boulder zdolala na druhý pokus, následující dva hned napoprvé. Když se na závěrečném boulderu dostala do zóny, měla jistý triumf a jen těžko skrývala emoce. Garnbretová ji nemohla o zlato připravit ani další fleší, tedy okamžitým překonáním boulderu. To čtyřiadvacetiletá slovinská ikona lezeckého sportu dokázala a potvrdila svou stříbrnou pozici.