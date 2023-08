Bojovný duch volejbalistek vylezl na světlo. Cesta do osmifinále vede přes Švédsko

„Ten náš výkon byl neuvěřitelný, jsem za něj hrozně ráda. Skutečnost, že jsme zápas otočily z 0:2, beru jako důkaz, že v nás je bojovný duch a jen potřeboval vylézt na světlo. V prvních dvou setech nám kousek chyběl, potom se to ale zlomilo a dotáhly jsme to do vítězného konce,“ vyprávěla střídající nahrávačka Kateřina Pelikánová. „Už před zápasem jsme si řekly, že všechno je možné a v žádném případě nesmíme věšet hlavy kvůli skóre, které uvidíme na tabuli. Přes prohrané koncovky prvních dvou setů se nám to povedlo,“ vykládala smečařka Eva Hodanová.