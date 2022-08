Brankářka házenkářské reprezentace Kudláčková se ze zahraničí vrací do Slavie

Brankářka české házenkářské reprezentace Petra Kudláčková se po čtyřech letech v zahraničí vrací do Slavie. Pražský klub, jenž v minulé sezoně nepostoupil z interligy do play off pro čtyři nejlepší české týmy, o tom informoval na oficiálním webu.

Foto: Robert Grim/chf.cz České brankářky Petra Kudláčková a Lucie Satrapová. Foto : Robert Grim/chf.cz

Sedmadvacetiletá Kudláčková chytala za Slavii do roku 2018. Poté působila tři roky ve švédském Kristianstadu a minulou sezonu strávila ve Francii v Dijonu. Návrat ze zahraničí zvažovala už na jaře. "Důvodů (k návratu) bylo více. Bylo tam takové malé sportovní vyhoření, osobní život, nebyla jsem ani přesvědčená o své další francouzské cestě... Jsem ráda, že se vše nakonec podařilo vyřešit takto a mohla jsem se vrátit domů do Prahy. Našla jsem si zde práci, jak jsem si plánovala, a chci si začít budovat život mimo házenou," řekla Kudláčková Pražskému deníku. Na obě zahraniční angažmá bude pražská rodačka vzpomínat jedině v dobrém. "Bylo to skvělé. Neměnila bych vůbec nic. Působení ve Švédsku i ve Francii mi hodně dalo. Navíc obě země jsou odlišné, takže každá mě obohatila o něco jiného. Obě angažmá byla opravdu perfektní, ale přitom tak jiná. O to více to bylo pro mě cenné," řekla Kudláčková, jež v národním týmu odchytala 115 zápasů a podařilo se jí vstřelit tři branky.

