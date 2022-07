Dvanáct let u žen a dost. Trenér Bašný byl odvolán od reprezentace, nástupce zatím není

„Máme v zahraničních klubech hodně úspěšně hráčky, jako je například Malá, Knedlíková či Jeřábková, a za sebou obrovské talenty jako třeba Cholevová nebo Kuxová. Chceme se umisťovat mezi šesti nejlepšími týmy Evropy a chceme na OH 2028. Proto jsme byli nuceni udělat tuto změnu ještě před koncem Bašného smlouvy i s ohledem na vytváření nové koncepce ženské házené, která by nás měla dostat na vrchol," podotkl Zdráhala.

O tom, kdo Bašného v roli hlavního reprezentačního trenéra nahradí zatím vedení svazu nerozhodlo. „O nástupci trenéra intenzivně jednáme. Věřím, že ho fanouškům a také reprezentantkám budeme schopni představit v nejbližších týdnech," dodal šéf svazu.

V historii české házené, ale i napříč jinými sporty, se nenajde moc dalších trenérů, kteří by vedli reprezentační výběr tak dlouhou dobu s konstantními výsledky. Pod Bašným se české házenkářky probojovaly na ME v letech 2012, 2016, 2018 i 2020 a zapsaly i trojí účast na mistrovství světa, přičemž jednoznačně nejlepším výsledkem byl postup až do čtvrtfinále světového šampionátu 2017 v Německu.

Hráčky budou na Bašného vzpomínat rády. „S jeho příchodem a díky výběru těch správných lidí do realizačního týmu začal jednoznačně velký vzestup české ženské házené až do širší špičky díky absolutnímu týmovému pojetí. Z mnohých holek vyrostly házenkářky světového formátu. I na tom má Jan Bašný samozřejmě velké zásluhy. Bez úspěchů v reprezentaci by i pro individuality byla cesta za zahraničním angažmá mnohem těžší," řekla bývalá dlouholetá kapitánka národního týmu Kristýna Mika, za svobodna Salčáková.