Češi kvalifikací v Ostravě neprošli, Semeráda s Šépkou naštval rozhodčí neuznaným autem

Marně Tomáš Semerád žádal sudího, aby slezl z umpiru a prozkoumal stopu po míči. „Je možné, že to aut nebyl, neviděl jsem to, byl jsem zády. Rozhodčí by ale měl, když mu ukážu výzvu sejít z umpiru a podívat se. Řekl mi ale, že si je jistý, že balon tečoval lajnu a že se nemusí jít koukat. To mě trochu naštvalo. Ale tady ten balon to asi nerozhodl, možná by nás dostal zpět do hry, ale měli jsme udělat nějaký bod na víc na začátku tie breaku," vykládal Semerád.