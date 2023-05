Český tým mezi elitou! Americký investor, desetkrát větší rozpočet a zájem z Netflixu

Na mapu nejlepší evropské soutěže se letos poprvé zapíchne i česká vlaječka. Tým Prague Lions přijali do European League of Football (ELF), elitní ligy amerického fotbalu, v níž je už v neděli od 16.25 na stadionu Viktorie Žižkov čeká první zápas ve „lvím derby“ proti Leipzig Lions. Co všechno obnášelo, aby nejstarší český tým přijali mezi smetánku?

Foto: ČAAF Hlavní trenér Prague Lions Zach Harrod..

Článek První kontakt proběhl před rokem, kdy liga ohlásila pro svou třetí sezonu rozšíření o šest týmů a projevila zájem o klub z Česka. Pro Lions začalo období, které hlavní kouč a dlouholetá duše klubu Zach Harrod označuje za několik dlouhých sprintů. „Klíčové bylo financování, mluvil jsem s kamarády z ostatních týmů i potenciálními partnery a investory se povedlo najít. Zaujal je příběh Lions i to, jak rychle se rozvíjí ELF, která už teď měla dosah půl miliardy domácností,“ vypočítává Harrod, který při hledání investorů využil své kontakty v zámoří. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Prague Lions 🏈 (@praguelions) Americký rodák, jenž se za dvě desetiletí pobytu v Praze naučil výborně češtinu, narodili se mu s českou manželkou dvě děti, teď dotáhl Lions po triumfech v Czech Bowlu také k další metě. „Rozpočet je teď minimálně desetkrát větší než v české lize. Ale samozřejmě to investoři nedělají proto, že jsme hodní, ale chtějí i nějakou návratnost,“ hlásí. Dalším úkolem bylo sestavit konkurenceschopný kádr z Česka, Evropy i zámoří. Pokud mají v české lize týmy Američana na klíčové pozici quarterbacka, nemůžou mít už dalšího hráče ze zámoří. I ELF dbá na to, aby základ týmu tvořili domácí hráči, ale pravidla jsou volnější. A tak je v 65členném kádru Lions, šestinásobných vítězů Czech Bowlu, desítka tzv. importů. „Dali jsme hráčům možnost hrát nejvyšší soutěž a něco za to dostat,“ popisuje Harrod, že tým funguje na poloprofesionální bázi. „Nikoho to neuživí, ale všichni hráči něco dostávají, což tu nikdy nebylo,“ připomíná. Míčové sporty Quarterback Jackson podepsal s Baltimorem rekordní smlouvu v NFL Výhodou při vyjednávání se zahraničními hráči jsou nižší ceny v Česku. „Když nabídneme Američanovi 1000 euro měsíčně, je to jako 2000 třeba v Německu,“ říká hlavní kouč. „A největší vizitka je samozřejmě Praha. Hned si o ní hledají informace a chtějí sem,“ ví americký rodák, jenž dbá kromě herních dovedností i na charakterové vlastnosti hráčů. Foto: ČAAF Finále Czech Bowlu 2019 mezi Prague Lions v bílém a Ostrava Steelers. „Je pro nás důležité, aby byli i dobří lidé. Když chodí do restaurací na jídla, jak mají ve smlouvě, tak je jen chválí, jak jsou slušní, z toho mám radost,“ přiznává Harrod, jenž se do Česka dostal s americkou sportovně-křesťanskou organizací Athletes in Action. Liga samotná i Lions dbají i na propagaci s inspirací v úspěšné sérii ze zákulisí NFL Hard Knocks. Na Youtube vzniká série videí s influencerem Tomášem Touhou, jenž spolupracuje i s Oktagonem MMA, chystá se také společný projekt se streamovací službou Netflix. A cíl týmu do první sezony, v níž na pozici quarterbacka zůstává ve své třetí sezoně v Praze Shazzon Mumphrey? „Uděláme všechno proto, abychom se dostali do play off,“ slibuje Harrod. Přímé přenosy zápasů Lions v ELF bude vysílat O2. Mixzóna Mission Impossible? Americký kouč zvládl v Praze tři výzvy, teď už tu zůstane